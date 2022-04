Ex-vriend wil dat moeder haar dochter naar hem stuurt: ‘Anders wordt zij kapot gemaakt’

Het is even wennen aan Bossche Van Berckel­straat met rood (en straks groener) kleurtje waar fietsers nu ‘de baas’ zijn

DEN BOSCH - ,,We waren sceptisch, maar vinden de vernieuwde Van Berckelstraat mooi geworden. Of een rood kleurtje asfalt ook het verkeersgedrag verandert moet blijken, maar de weg lijkt minder uitnodigend voor automobilisten. We zagen trouwens net alweer de eerste overtreding.”

24 april