Ex-werknemers restaurant Noble beginnen zaak in Vughtse villa Bleijenburg: ‘Het past ons als een jasje’

Jeugddeten­tie voor Rosmalense tiener die jongen in arm schoot in Den Bosch

14:37 DEN BOSCH - Een 17-jarige jongen uit Rosmalen heeft jeugddetentie gekregen voor het iemand schieten in zijn onderarm in Den Bosch in mei van dit jaar. De tiener krijgt 366 dagen jeugddetentie, waarvan 186 dagen voorwaardelijk.