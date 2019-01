Excellente scholen in Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL/VUGHT - Vier scholen in de regio hebben maandag het predicaat excellente school gekregen. De basisscholen De Bolster in Sint-Michielsgestel en de Spelelier in Boxtel mogen zich tot en met 2021 ‘excellent’ noemen. Ook het speciaal onderwijs van Kentalis (zowel in Sint-Michielsgestel als in Vught) krijgt het predicaat. Dit geldt voor de locaties Rafaël en Talent.

Om in aanmerking te komen voor het label ‘excellent’ moet een school aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo moet het niveau van het onderwijs al een aantal jaren goed zijn en moet de school zich onderscheiden van andere scholen.

In totaal zijn er 79 uitblinkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs die vanaf vandaag de titel ‘excellent’ voeren. Daarmee zijn er in totaal 191 ‘excellente scholen’ in Nederland.

Breinvriendelijk

,,Als school moet je eerst het predicaat ‘goed’ krijgen van de Onderwijsinspectie. Dat kregen we in mei. Daarna kun je je aanmelden”, legde directeur Liesbeth Prinsen van basisschool de Spelelier uit. ,,Als je dan behalve dat predicaat ‘goed’ óók excelleert met een specifiek profiel, dan krijg je de titel excellente school. Bij ons bestaat dat profiel uit brede ontwikkeling en betekenisvol breinvriendelijk onderwijs. Daarbij werken we grens overstijgend en zijn we gericht op onder meer een zoekende leerhouding.”

Prinsen noemde onderscheiding een ‘bekroning voor de gedrevenheid, bekwaamheid en gedeelde visie van het Spelelier-team’. ,,We zijn allemaal hartstikke blij en trots, maar je doet het uiteraard niet voor deze onderscheiding.”

Neppredicaat

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) noemt het predicaat ‘Excellente Scholen’ een neppredicaat. Uit protest gaat de scholierenorganisatie een eigen predicaat ‘Excellentere scholen’ uitreiken. Volgens het LAKS tellen de meningen van leerlingen niet mee bij het kiezen van de winnende scholen.