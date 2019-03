Excuses voor hoge rekening Winterparadijs gezocht

Initiatief­ne­mer gestaakte automee­ting Den Bosch vindt besluit politie onredelijk: ‘Volgende maand hopelijk wel vergunning’

24 maart DEN BOSCH - ,,Ik had dan geen vergunning, maar wij deden niks verkeerd.” Initiatiefnemer Virgill van der Burgt van de gestaakte automeeting in Den Bosch noemt de vroegtijdige beëindiging door de politie van zaterdagavond ‘onredelijk’. Na een ongeluk in Son tijdens een automeeting daar, voegde deze groep van honderden autoliefhebbers zich bij de meeting in Den Bosch, waarop de politie besloot het stop te zetten.