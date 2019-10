Exempel kan uitkijken naar nieuwe oefenruimte

B en W van Den Bosch hebben in de begroting voor volgend jaar 1,5 miljoen euro gereserveerd voor een repetitiegebouw voor de verschillende orkesten van de show- en marchingband.

De leden van de Empelse vereniging repeteren nu drie á vier avonden in gemeenschapshuis D'n As in het dorp. Maar het is daar te klein aan het worden.

,,Al voor de verkiezingen heb ik met de politieke partijen over onze problemen gesproken", zegt voorzitter Ton Geerts. ,,Op één na alle partijen hebben in hun programma's opgenomen dat er voor ons een oplossing moet komen.” Ergens rekende Geerts er dus wel op dat er een keer geld vrijgemaakt zou worden door het college. Volgens hem is 1,5 miljoen euro lang niet genoeg om alles te bekostigen wat nodig in een eigen onderkomen te realiseren. ,,Er zal door onze club ook de nodige zelfwerkzaamheid komen en we hebben ook onze sponsors nodig.” Exempel gaat de repetitieruimtes huren.

Medegebruik ruimtes

Een van de voorwaarden die in de gesprekken met de gemeente voorbij zijn gekomen, is dat het nieuwe onderkomen gebruikt moet worden door anderen. Dat medegebruik is ook iets dat het college in een nieuw accommodatiebeleid wil gaan regelen. Geerts: ,,Er zijn meer muziekverenigingen in de gemeente die naar repetitieruimte op zoek zijn. Wij zelf hebben in een nieuw onderkomen drie avonden nodig. Op de andere twee weekdagen kan dus een andere vereniging gaan zitten. Bovendien zoeken we ook naar medegebruikers voor overdag. Zo kwamen we laatst in contact met leden van een seniorenorkest uit de stad dat nu in Vught moet repeteren. Misschien kunnen die dan ook wel hier terecht.”

De Pottenbakker

Volgens Geerts is het de bedoeling dat er alleen repetitieruimtes komen, en geen zaal met podium om op te treden. Als locatie is een asfaltterrein aan de Pottenbakker in beeld. Die plek wordt nu ook al door Exempel gebruikt voor buitenrepetities.

Als de gemeenteraad op 13 november instemt met de begroting, hoopt Geerts dat de club in 2020 aan de slag kan. Het wordt sowieso een drukke tijd voor de leden. Want intussen zijn ook de repetities gestart voor een nieuwe productie voor deelname aan de Wereld Muziek Concours in Kerkrade, waar de top van de marchingbands aanwezig zal zijn.