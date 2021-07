Explosie bij slagerij Jaraya in Den Bosch: tweede explosief gevonden, 13 woningen ontruimd

DEN BOSCH - Aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch is dinsdagochtend vroeg een explosief afgegaan bij slagerij Jaraya. De EOD en de politie zijn in grote getalen aanwezig, dertien woningen rondom de slagerij zijn uit voorzorg ontruimd. Ook werd er een tweede explosief rondom de slagerij gevonden.

De melding van de explosie kwam rond 02.00 uur binnen bij de politie, die met veel mankracht ter plaatse kwam. Ook de EOD is ter plaatse om het tweede explosief veilig te stellen. De politie is inmiddels begonnen met een groots onderzoek.

De bewoners van de dertien ontruimde woningen werden in de tussentijd opgevangen in Wijkgebouw De Slinger. Het gebied rondom slagerij Jaraya is groots afgezet.

Volgens de officier van dienst hebben een naastgelegen bushalte en een geparkeerde auto schade opgelopen door de explosie. De schade aan de slagerij zelf lijkt aan de buitenkant mee te vallen. Zo is één ruit zeker gesneuveld. Wat de schade binnen in het pand is, is nog onduidelijk.

Sein veilig

Rond 04.20 uur liet de politie weten dat het eerste onderzoek naar het explosief is afgerond, waarna het sein veilig werd gegeven. Opsporingsambtenaren zijn ter plaatse om sporen veilig te stellen. De politie verwacht dat de bewoners van de dertien ontruimde woningen snel terug naar huis kunnen. Hoe laat dat precies is, is nog niet duidelijk.

Het is nog onbekend hoe het explosief bij de winkel heeft kunnen komen, het is niet duidelijk of er eventuele verdachten in het vizier van de politie zijn.