Explosie bij woning in Den Bosch, ook patronen van vuurwapen gevonden

FC Den Bosch en voormalig financier Kakhi Jordania opnieuw voor de rechter: wie krijgt geld van wie?

Een nieuw hoofdstuk in het juridische gevecht tussen FC Den Bosch en zijn voormalige financier Kakhi Jordania. Komende maandag is bij het gerechtshof in Den Bosch de eerste zitting uit het hoger beroep dat de voetbalclub heeft aangespannen in de zaak. Uit dat beroep moet uiteindelijk duidelijk worden wie er als winnaar uit de nu al jaren voortslepende juridische tweestrijd komt.

30 november