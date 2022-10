Expo Screenwear in Design Museum Den Bosch: Mode bestaande uit pixels in plaats van textiel

Deze slechte buurt klimt uit een diep dal, net als bewoner Edwin: ‘We komen er sterker uit’

DEN BOSCH - Hoe is het om in de slechtste buurt van Den Bosch te wonen? ,,Ik voel me hier gelukkig en veilig”, zegt Edwin van Hasselt, bewoner én beheerder van de nieuwe huiskamer van de Gestelse Buurt. En hoe denken andere bewoners over de buurt?

15 oktober