Expositie in sociëteit Amicitia de Zwarte Arend

Onder hevige invloed van GHB probeert man auto te besturen in Den Bosch, maar krijgt eigen lichaam niet onder controle: ‘Hij ging zelfs out’

26 mei DEN BOSCH - Een GHB-gebruiker probeerde zondagmiddag onder invloed in zijn auto te rijden in Den Bosch. Maar hij had totaal geen controle over zijn lichaam en ging ook even helemaal ‘out’. Wijkagent Erik uit Den Bosch zag het gebeuren en kon net op tijd verhinderen dat de man onder invloed het gaspedaal kon indrukken.