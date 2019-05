Expositie Joie de Vivre in sociëteit Amicitia de Zwarte Arend

MIJN BD ‘Verrek, een krabbel van Cruijff!’ Bossche­naar Frank de Wijs vond in een oud boek een bijzondere ansicht­kaart

11:00 In een kringloopboek trof Frank de Wijs uit Den Bosch een bijzondere ansichtkaart aan. Gesigneerd in 1969 door Ajaxspelers en verstuurd door oud-profvoetballer Ruud Suurendonk. ,,Een handtekening zetten voor de wedstrijd was een leuk tijdverdrijf.”