Expositie 'Kind onder Vuur' in Nationaal Monument Kamp Vught ervaar je meer door te doen Vught

De expositie in Vught vertelt vier uiteenlopende verhalen van kinderen in verschillende oorlogen en tijden. Het verhaal van Otim uit Oeganda bijvoorbeeld. Hij trok jarenlang als jongetje door de jungle. Het relaas van de 13-jarige Hans die in 1943 vier maanden in kamp Vught zat. Of dat van Angie uit Colombia. Ze verloor haar been toen ze op een landmijn langs de weg stapte. ,,Kind onder Vuur is een doe-expositie”, aldus Van den Eijnde. ,,Je kan de oorlog zowat aan den lijve ervaren. Er is bijvoorbeeld een spiraal bij het verhaal van Angie. Als je die spiraal met een metalen haak raakt stap je symbolisch op die Colombiaanse landmijn. Een ander interactief voorbeeld: Wat neem je mee in je koffertje of rugzakje als je ineens moet vluchten op weg naar een nieuwe onzekere toekomst? Goed als die jonge, maar ook oudere bezoeker zich beseft dat iets dat 75 jaar geleden in ons land gebeurde nog steeds in onze wereld gebeurt. Oorlog, mensen in een opvangkamp of die moeten vluchten. Kinderen zien het vrijwel elke dag in het Jeugdjournaal. Zo leggen we de link tussen toen en nu.”