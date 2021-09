Expositie van Fotoclub Nuland begint weer in Vinkel

Diamanten echtpaar Mook-We­ber: Gewoond in Zuid-Afri­ka en iedere dag fietsen

30 augustus DEN BOSCH - ,,We hebben samen een prachtige tijd in Zuid-Afrika gehad, daar woonden we een heel aantal jaren”, vertelt Els Mook-Weber (81). Inmiddels woont ze met haar man Gerrit Mook (85) in Den Bosch. Op 30 augustus zijn ze 60 jaar getrouwd.