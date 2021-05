Extra bescherming voor bolwoningen? ’Ze verdienen predicaat gemeentelijk monument’’

DEN BOSCH - De Bossche bolwoningen in Maaspoort figureerden dinsdagavond op tv als bijzondere Nederlandse locatie in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. ,,Het zijn heel bijzondere woningen. En ik maak mij geen zorgen over het beheer door BrabantWonen. Maar ze verdienen extra bescherming zoals dat ook geldt voor andere vrij moderne gebouwen.’’ Dat zegt gemeenteraadslid Marcel Ploegmakers (CDA).

Met schriftelijke vragen vroeg hij of de gemeente bereid is om de cultuurhistorische waarden van de bolwoningen onderzoeken. En dat zou dan kunnen leiden tot het predicaat gemeentelijk monument. ,,Dat verdienen ze zoals dat ook is gebeurd met het Cementrum in Den Bosch en de kubuswoningen in Rotterdam’’, zegt Ploegmakers die inmiddels een reactie heeft gekregen van de gemeente.

Architect niet tevreden

De gemeente laat het gevraagde onderzoek verrichten. Als daar uit blijkt dat de bolwoningen beschermenswaardig zijn, dan wordt een procedure gestart voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

In 1984 kreeg de firma Bolbouw bv. subsidie uit een potje voor experimenteel bouwen en werden vijftig bolwoningen gebouwd voor 92.000 gulden per stuk. Aanvankelijk mankeerde er van alles aan de met beton en glasvezel gebouwde woningen. Het gaat om lekkages, scheuren in de schil van de bollen en een hoger energieverbruik dan waarmee rekening was gehouden.

Architect Dries Kreijkamp was ook niet tevreden. Volgens hem was het te veel een compromis tussen voorschriften en zijn ideeen. Hij woonde in Vlijmen in een bol van polyester en verwachtte midden jaren tachtig tonnen aan opdrachten, maar ze kwamen niet. Kreijkamp overleed in 2014. Hij werd 77 jaar.