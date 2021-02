Extra bos in Kanaalpark Rosmalen, nog dit jaar ook klaar in Diezemonding

Op de vraag van Mees waarom het zo lang moet duren voor er iets te zien is, geeft het college alleen een inkijkje in de plannen voor de Henriëttewaard. Het polderlandschap bij de kom van Engelen en de kastelen in de Haverleij is onderdeel van de Diezemonding. Het antwoord komt er op neer dat de gemeente ’er nog mee bezig is’: met een 'nadere studie vanuit vanuit ambitie en haalbaarheid’. In de loop van dit jaar is hierover meer te zeggen, aldus B en W.