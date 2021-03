Extra controle nadat boom op moeder en baby belandde: kindje met bloedneus opgenomen

Geef die plantaardi­ge portie maar aan Fikkie, of liever toch maar niet?

11 maart DEN BOSCH - Veganistisch hondenvoer? Duh! Ja heus, het bestaat echt. En al best lang ook. Maar is het een volwaardig alternatief voor vlees? Ja, zegt onder anderen Fia Luijerink, die net is afgestudeerd aan de HAS Hogeschool en haar eigen merk op de markt wil brengen. Nee, zegt onder meer voerproducent Royal Canin.