Extra controles escaperooms in Den Bosch na drama in Polen

DEN BOSCH - Alle escaperooms in Den Bosch zijn onlangs extra gecontroleerd. Dat is gebeurd naar aanleiding van het incident onlangs in Polen waarbij vijf 15-jarige meisjes de dood vonden in een escaperoom waar brand uitbrak. De vluchtwegen waren niet op orde.

,,Bij een extra controle is gebleken dat alle escaperooms in Den Bosch een noodknop hebben waardoor mensen kunnen vluchten. Verder beschikken de escaperooms over camerabeveiliging‘’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Ontsnappen

Een escaperoom is een thematisch ingerichte kamer waarin de bezoeker zich met anderen vrijwillig op laat sluiten. Het is de bedoeling om er binnen een bepaalde tijd weer uit te ontsnappen. Dat gebeurt door het oplossen van raadsels en puzzels. Vaak gaat het om het volgen van cryptisch omschreven aanwijzingen.

Volgens de woordvoerder gaat het in Den Bosch het in totaal om vier escaperoomlocaties. Ze zijn gevestigd aan de Karrenstraat, Zuid-Willemsvaart, Stationsweg en Jagersheuvelstraat. Volgens de woordvoerder is na de extra controle geen verdere inspectie nodig.

Dat geldt ook voor Zaltbommel. Volgens een woordvoerder is daar een escaperoom-locatie in Slot Loevestein en is de Omgevingsdienst Rivierenland gevraagd om de brandveiligheid te controleren.

Real life gaming

Drie jaar geleden waren er in Nederland zo’n 200 escaperooms. Nu zijn het er volgens website allescaperooms.nl vier keer zoveel. Volgens die website heeft Nederland per vierkante meter de meeste kamers waar betalende bezoekers al puzzelend uit moeten zien te komen. In totaal zijn er meer dan achthonderd kamer en meer dan vijfhonderd bedrijven.