Extra debat over theater in Vught: ‘Het lijkt wel een herhaling van een slechte film’

VUGHT - Theater De Speeldoos is aan zet over de toekomst van het theater, zo vindt een meerderheid van de gemeenteraad van Vught.

Het extra debat werd aangevraagd door de oppositie nadat half januari uit een brief van het college van B en W was gebleken dat de gesprekken tussen het bestuur en de gemeente in december gestaakt waren. Volgens de brief ziet de gemeente af van het verwerven van het gebouw omdat de deadline van 1 januari 2020 is verstreken.

Slechte film

,,Als het bestuur van De Speeldoos bij mij aanklopt, staat mijn deur altijd open", zei wethouder Toine van de Ven gisteravond misschien wel vier keer over de spaak gelopen gesprekken met het theaterbestuur.

,,Het lijkt een herhaling van een slechte film", aldus Yvonne Vos (CDA) die hint op het uitgebreide verleden tussen Vught en het voormalige theaterbestuur. ,,Er is een valse start gemaakt. Ik hoop dat we vooruit kunnen kijken in het belang van de gemeenschap.''

Machtsvertoon

Volgens Gemma Wiegant (D66) gaat het om 'ongekend machtsvertoon'. ,,Een ramkoers zonder winnaars."

D66, CDA en SP kwamen na schorsingen met een motie waarin de gemeente wordt opgeroepen om constructief en op basis van vertrouwen samen te werken aan een Sociaal Cultureel Centrum voor Vught. De motie haalde het niet.

Volledig scherm Het pand in Vught waarin theater De Speeldoos is ondergebracht. © Google Maps

Verschillen

Mark du Maine (VVD) was met stomheid geslagen vanwege de wispelturigheid van het nieuwe bestuur van De Speeldoos. ,,Er is realiteitszin nodig rondom de financiële situatie van De Speeldoos", zei hij. ,,De miljoenen voor renovatie die in april nodig waren bij het raadsbesluit om het gebouw goed over te nemen, zijn nog steeds nodig. Het water staat nog steeds hoog aan de lippen. Het college is niet aan zet. De volgende stap is aan De Speeldoos."

Leiding

Volgens wethouder Van de Ven is de relatie tussen gemeente en leiding van het theater nog steeds 'top'. ,,De verschillen bleken helaas toch groter te zijn dan ik hoopte", verklaarde hij.

,,Er moet iets gebeuren met De Speeldoos. We kunnen als gemeente nou eenmaal geen grote investeringen in een gebouw doen als het niet in ons bezit is. Maar het is nu aan De Speeldoos. Zij zijn de eigenaar van het gebouw. Als zij zich eerst willen bezinnen over de toekomst van het theater, trekken wij ons terug." , besloot Van de Ven.