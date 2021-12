Extra drukte in Bossche binnenstad. Ben staat buiten in de rij voor een fles Cointreau: ‘Ik vind dat nu eenmaal erg lekker’

Fiets stelen met een busje. Getuige waarschuwt politie, maar verdachte ‘heeft er niks mee te maken’

DEN BOSCH - Het is een bekende manier om fietsen te stelen. Je parkeert een busje vlakbij een fietsenstalling. Je tilt een (afgesloten) fiets in de laadruimte en wegwezen. Een oplettende getuige ziet dat in augustus 's middags gebeuren bij het station in Rosmalen.

