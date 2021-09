Extra etage op kantoorvilla steekt bewoners: ‘Woongenot is 70 procent minder’

VIDEO Man op heterdaad betrapt tijdens woningin­braak in Vught, tweede verdachte aangehou­den

2 september VUGHT - Een inbreker is dinsdagavond op heterdaad betrapt en aangehouden in een woning aan de Loonsebaan in Vught. Dat gebeurde rond 22.50 uur. Een tweede verdachte is woensdag aangehouden.