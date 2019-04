Extra filter moet geur van Treurenburg richting Maaspoort voorkomen

DEN BOSCH - Ze hadden stank verwacht in 2017 en 2018, maar niet nu in 2019. Maar waterschap Aa en Maas in Den Bosch werkt hard aan een oplossing voor de stank van Treurenburg die regelmatig richting de Maaspoort trekt.

,,We hoeven er geen doekjes om te winden. Het stinkt gewoon. En dat is heel vervelend. Maar nu is de oplossing nabij. Want we weten wat we moeten doen. Voorlopig komt er een extra filter achter de reguliere filter van het slibgebouw. Een dure tijdelijke oplossing. Maar ze biedt soelaas. We huren die extra filter, een Aircon 3000 met extra koolfilters. Dat filter moet vaak vervangen worden en dat kost veel geld. Maar de bewoners zijn nu hopelijk helemaal van de stank af”, zo licht Antoine van Geffen van waterschap Aa en Maas toe.

Quote Het stiknt gewoon, maar we weten nu hoe we het oplossen Antoine van Geffen, Waterschap Aa en Maas

Van Geffen gaf gisteravond bewoners van De Maaspoort en uit de buurt van de rioolwaterzuivering aan de Treurenburg uitleg over hoe het staat met de stankoverlast die al een tijd vanuit het nieuwe slibgebouw in ‘de rondte slingert’ en bij westenwind de Maaspoort in waait. ,,We hebben allerlei onderzoek laten uitvoeren en ‘snuffelploegen ingezet om te achterhalen waar het probleem zit. Dat hebben we gevonden. Er komen toch nog stoffen door de reguliere filter in de lucht. En dat geeft die vervelende weeïge lucht.”

Uiteindelijk moet Aa en Maas een oplossing zaoeken in de mechaniek van het slibgebouw zelf, zodat de gewone filter voldoet. ,,Dan kan de dure extra voorzeining weer weg.Daar werken we nog aan”, geeft Van Geffen toe.

Quote Hoop dat ik straks weer kan barbecueën buiten Ad Pennings, Buurtbewoner

Buurtbewoners zijn blij met de geboden oplossing. Ad Pennings, een van de buren van de rioolzuivering, zegt dat het zelfs in zijn woning erg stonk. ,,Het waterschap is een goede buur, hoor. Want ze communiceren prima en werken hard aan de oplossing. En fijn dat de lucht beter is geworden en nog beter wordt. Dan kan ik straks weer buiten barbecueën.”

