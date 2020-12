Extra hulp voor Bossche horeca, jongeren en mantelzorgers: ‘Alleen samen houden we het vol’

Woningde­len loopt goed in Den Bosch: ‘Samenwonen zonder de lasten van samenwonen’

18 december DEN BOSCH - Pablo Moralez woont onder een dak met Martijn Grosveld. Wat daar opvallend aan is? De twee delen een woning in de Bossche wijk De Kruiskamp. Omdat ze het wachten op woonruimte zat waren. ,,Roken doen we buiten.’’ Dat is zo ongeveer de enige afspraak die ze gemaakt hebben.