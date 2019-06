Extra maatregelen bij evenementen: Sportdag afgelast en acteurs sproeien op parkeerplaats

VVD Den Bosch: Burgerza­ken liever in de ochtend dan avond dicht

24 juni DEN BOSCH - Dan maar een paar ochtenden in de week dicht, maar burgerzaken in het Stadskantoor in het centrum van Den Bosch en in Perron-3 in Rosmalen moeten meerdere avonden in de week open blijven. De VVD heeft het college van B en W gevraagd hier naar te kijken en de beslissing om de openingstijden van de afdeling burgerzaken in de avonduren fors te beperken terug te draaien.