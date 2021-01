Extra maatregelen voor veiliger centrum Rosmalen: bromfietsers meer in de ban

column Den Bosch laten dokken en dan weer zelfstan­dig worden? Zo simpel gaat dat niet, Rosmalen

16 januari Burgemeester Don Burgers als dictator Saddam Hoessein op pamfletten, bozerikken die stenen door de ruiten van het Bossche gemeentehuis widen gooien en gefrustreerde Rosmalense ambtenaren die archieven bij het oud papier zetten of door de versnipperaar haalden. Puur om de gemeente Den Bosch dwars te zitten. En och ja, er stond voortaan nu ‘Den Bosch’ in iemands paspoort in plaats van ‘Rosmalen’, wat érg!