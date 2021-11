Extreme prikangst? Vughtse onderzoeker maakt met spel kans op Klokhuis Wetenschapsprijs

Kids van nieuwe zondags­school ‘Petje Af’ in Vught hebben spervuur aan vragen voor ‘blauwe collega’s’ van de politie

VUGHT - Spannender kan het bijna niet worden. De kinderen van de zondagsschool Petje Af op het terrein van de voormalige Isabellakazerne in Vught volgen zondag ‘live’ via de portofoon van wijkagent Marcel de Rouw hoe een spookrijder in de omgeving van Den Bosch op de autoweg rijdt. ,,1266 is mijn nummer”, legt de politie-inspecteur uit Vught uit. ,,Als ze dat nummer oproepen moet ik gaan helpen.” ,,Mogen we dan mee”, vraagt één van de leerlingen enthousiast.

7 november