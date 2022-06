Extreme wachtlijst: wie alles wil leren over Den Bosch, moet wachten tot... 2029

Achteraf weet Manola van Leeuwe heel zeker dat ze mazzel heeft gehad. De fotografe kwam in 2002 vanuit Waalwijk naar Den Bosch. Een jaar later schoof ze aan voor de cursus Boschlogie. ,,Voor mij een prima manier om in te burgeren in de stad. Je komt op plekken waar je anders nooit zou komen. Sindsdien voel ik me veel meer betrokken bij de stad en de eeuwenoude historie. Dat geef ik weer door aan mijn kinderen.”