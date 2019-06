F1 bolide Max trekt veel bekijks in Den Bosch. Maar wanneer reed hij er in?

DEN BOSCH - Tussen alle tenten die in het teken staan van de WK handboogschieten, staat op Limietlaan in Den Bosch zondag ineens een formule 1 wagen van Max Verstappen. Een tweedehandsje, dat wel.

Zijn naam staat in relatief kleine letters op de zijkant, dus moet hij er in gereden hebben. En te zien aan de slijtage van de banden is dat ook echt zo.

Mooi zo'n slanke F1 bolide vinden veel passanten. En dus gaat de wagen heel vaak op de foto. Eventjes in de auto zitten is er overigens niet bij; het is kijken en niet aankomen. Maar zelfs dat is meestal al genoeg.

Wanneer reed Max in de auto?

Maar ja, dan de vraag die de passanten de hele dag bezig houdt: uit welk seizoen is die auto eigenlijk? Wanneer reed Max er in? Met jaartallen wordt gesmeten, maar de tent en de auto bieden geen aanknopingspunt behalve veel reclame-uitingen. Er staat zelfs niet eens op welke motor er in zit. Zelfs leden van het Zuid-Afrikaanse nationale handboogschietteam (zondag kwamen ook de niet gehandicapte spelers al naar Den Bosch) houden zich in hun fraaie moerstaal, het Afrikaans, een minuut of tien bezig met die vraag. Jaartallen vliegen over en weer. De conclusie van deze sporters: 2013 of 2014!

Naam sponsor