Fadi en Joshua zijn de nieuwe culinaire helden van de Keukenbazen Battle in Den Bosch

Den Bosch schaft parkeerver­gun­nin­gen in West weer af

21:51 DEN BOSCH - Er komt geen overgangsregeling voor het parkeren in een groot aantal straten in Den Bosch-West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De gemeente blijft er bij dat het systeem met parkeervergunningen per 1 januari volgend jaar wordt afgeschaft.