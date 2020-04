Failliete sauna in Rosmalen met bruut geweld gestript: doorstart is niet meer mogelijk

Saunabanken bedekt met puinscherven, kale muren in saunaruimten, gestripte doucheruimtes, een deels ontmantelde keuken, achtergelaten rommel op de vloeren en weggehaalde tegels in de buitentuin. Foto’s in het bezit van het Brabants Dagblad laten aan duidelijkheid niets te wensen over: in het dinsdag failliet verklaarde sauna en Wellnesscentrum De Thermen in Rosmalen is met grote kracht en bruut geweld te werk gegaan.