Fair play en plezier staan voorop bij finale straatvoetbal tussen Bossche basisscholen

Ze hebben er zin in, de spelers van FC Bal Op Het Dak. Aan de rand van het plein vinden nog gauw de laatste mentale voorbereidingen plaats. In het team zitten uitsluitend basisscholieren van KC Aan de Oosterplas. „Ik ben een cam-er”, onderstreept Len Wladimirov (10), „een centraal aanvallende middenvelder. Ik speel bij OJC. Straatvoetbal is leuk, maar anders. Hoe we aan die rare naam komen? Ik schiet de bal regelmatig op het dak, vandaar.”