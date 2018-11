Familie helpt met zorg op IC

Geen paniek, maar er gaat wat veranderen voor Bossche evenemen­ten

26 november DEN BOSCH - Met een nieuw evenementenbeleid voor de gemeente Den Bosch wil wethouder Mike van der Geld ‘geen paniek veroorzaken door alles op de schop te gooien, maar het wringt wel op een aantal dagen in het jaar’. ,,Er blijft ruimte voor bewezen evenementen, die sturen we echt niet naar huis. Maar we willen als gemeente wel meer sturen op kwaliteit van de evenementen in plaats van de hoeveelheid aan evenementen.’’