Familie Marcolina uit Esch voelde het het hele weekend al: ‘De Azzurri gaan winnen’

ESCH - In flinke delen van Italië plakken de mensen er vandaag ongetwijfeld een extra (weekend)dag bij. Het land is voorlopig nog niet klaar met feesten nadat de ploeg van bondscoach Mancini na een 1 - 1 eindstand de strafschoppenserie won en zich zo voor drie jaar Europees Kampioen mag noemen. Ook bij de familie Marcolina lopen ze vandaag ongetwijfeld met de borst vooruit. Maar de Italianen, die in Esch wonen voelden het hele weekend al dat hun land de Europese beker zou pakken.

. ,,Het wordt 2-0 voor Italië”, aldus Silvio (56). Zoon Luca (16) is het er niet mee eens: ,,Het wordt 2-1.” Als vrouwlief Mirjam vervolgens 3-1 zegt, klinkt het: ,,Jij weet er écht niks van!”

Wat ze van de Engelsen vinden? ,,Stelletje houthakkers! Alleen die Sterling kan een beetje goed voetballen. Het is lange ballen, snel thuis. Slecht voetbal!”, aldus Silvio, die zelf zijn plekje in het veld door een versleten rug moest verruilen voor een langs de lijn als grensrechter.

Quote De laatste twee jaar is Italië veel leuker om naar te kijken Silvio Marcolina

,,De Italianen, die hebben mooi voetbal. Ze zetten vroeg druk. Het is net een zwerm bijen. Vroeger was het altijd catenaccio, maar de laatste 1,5-2 jaar is het veel leuker om naar te kijken. Dat ligt aan trainers Mancini en Vialli.”

,,Tegen Spanje werden ze weggespeeld. Zondag moeten ze gewoon hun eigen spel spelen. Niet te veel verdedigen, te veel inzakken. Gewoon niet bang zijn”, adviseert Silvio. Wat-ie als grensrechter vindt van de VAR? Hij is er niet van gecharmeerd: ,,Het gaat steeds meer om geld. Het neemt een beetje de charme weg van voetbal. Fouten maken moet kunnen.”

Familietraditie

Voetbal is wel een ding voor de Marcolina’s: al sinds Silvio zich kan heugen, ging-ie met zijn vader Linto naar PSV. Eerst verzamelen in de dorpskroeg in Esch voor een pilsje, vervolgens met een mannetje of tien naar Eindhoven en na afloop weer ‘afpilsen’ in het pittoreske Esch. In dezelfde dorpskroeg leerde hij zijn vrouw Mirjam (45) kennen.

Mirjam, Silvio, en zoon Luca speelden bij de Essche Boys, alle drie in de verdediging. Fanatiek ook. Dat verklaart ook de keuze voor hun favorieten, het verdedigingsduo Chiellini (Silvio) en Bonucci (Luca). ,,Ik herken mezelf in hem”, aldus Silvio. Luca is de enige die nog speelt, nu bij ODC in Boxtel. Over de overstap: ,,De Essche Boys is een kleine club. Van elke leeftijdsgroep heb je er maar een. En dus sta je soms met mensen in het elftal die klavertjes vier zoeken op het veld.”

Volledig scherm Silvio en Luca Marcolina mét Kater die, ondanks dat ie gitzwart is, keer op keer, geluk brengt © Claudia Zanin

Dochter Laura (14) heeft het niet zo op voetbal. Maar ze deed wel altijd mee met de uitslag raden: ,,We legden allemaal een euro in de pot.” Soms had niemand het goed en verhuisde de pot naar een volgende wedstrijd. Luca of nonno (Italiaans voor opa) wonnen het vaakst. Na het overlijden van nonno Linto in 2017 stopte de gezinstraditie. Laura: ,,Ik hoef geen voetbal meer te zien. Het is niks zonder nonno.”

Fanatieker, emotioneler

,,Het grootste verschil tussen thuis of daar in het stadion zitten? Het fanatisme! Da’s het mooiste. In Rome zaten we bij AS Roma tegen Lazio Roma, met z’n 65.000-en in het stadion, bij PSV met 35.000. Het is er emotioneler. Maar wel anders. Ze gaan op de scooter naar de wedstrijd en na afloop meteen weer weg. Nie zoals wij dat hier doen.”

En wat nou als de Azzurri tegen Oranje spelen? Silvio geeft tactisch antwoord: ,,Je bent áltijd voor Italië als ze niet tegen Nederland moeten.”

De finale kijkt het gezin het liefste thuis, samen voor de buis. Anders zitten anderen er tussendoor te schreeuwen. En als de Azzurri verliezen? ,,Dat zou een teleurstelling zijn. Dan is het echt effe stil. Ik hoop gewoon dat de beste wint. 9 van de 10 keer is dat Italië, een keer niet. Dat kan zo maar zondag zijn", klinkt een haast Cruijffiaanse uitspraak uit de mond van Silvio. De stilte die valt, wordt opgevuld door Mirjam: ,,Maar dan hebben ze onterecht verloren!”

Een ding is zeker: Luca heeft zondagavond Kater op schoot. Want die brengt, ondanks dat-ie pikzwart is, telkens geluk.”