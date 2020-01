Familie Van der Lee wint Vinkelse Kwis voor de vierde keer

Het aantal deelnemende teams was wat minder dan voorgaande jaren. Toch is de organisatie dik tevreden. ,,We hebben vooral positieve reacties gekregen over deze laatste editie. Er zat genoeg uitdaging in maar er was zeker ook tijd voor gezelligheid”, weet Toos van Grinsven, een van de organisatoren. Voor het invullen hebben de deelnemers enkele uren langer tijd dan in de meeste omliggende dorpen en dat wordt door velen als erg positief ervaren.