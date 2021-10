Familie van doodgestoken Anouk (20) wil vooral rust en privacy: ‘Het is een hechte familie’

Verdachte in cel Penitenti­air Psychia­trisch Centrum in Zaanstad na doden halfzus in Den Bosch

9:32 DEN BOSCH - De Bossche Bouchra D. (21) die zaterdagavond is aangehouden voor het doodsteken van haar halfzus Anouk den Dekker (20) aan de Bossche Slagendreef is opgesloten in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Zaanstad.