Fanatiek sporten na maanden ‘corona-rust’? Dat gaat je lijf niet fijn vinden

Dat kan niet, dat kan niet... en dát dan? Nee! School moet omgaan met nieuwe werkelijk­heid

25 augustus ROSMALEN - De opening van een nieuw schooljaar is normaal een moment om feestelijk bij stil te staan, maar in deze tijden niet. Hoe ga je als school om met alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt? Bij het Rodenborch College in Rosmalen worstelen ze er in ieder geval mee.