‘Fantastisch’; blijdschap in Den Bosch en Boxtel over nominatie Appeltje van Oranje

Workshops

Meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar krijgen bij Streetcats via workshops inzicht in zichzelf en in de toekomst. Bijna 36 vrijwilligers uit het bedrijfsleven zetten belangeloos hun expertise in. Dat geldt ook voor zestig zogenaamde topcats, meiden die de workshops hebben gevolgd. ,,We zijn heel blij dat Streetcats, de kracht van meiden, is genomineerd, vooral omdat onze vrijwilligers bestaan uit Topcats. Dat zijn meiden die zelf Streetcats hebben gevolgd en heel graag hun ervaring willen overdragen aan de nieuwe Streetcats.’’ Dat zegt projectleider Margriet Windt.