FC Den Bosch wil schadevergoeding van FC Twente: vernielingen in De Vliert

DEN BOSCH - Het bestuur van FC Den Bosch wil via FC Twente een vergoeding voor de schade die supporters van deze club op 9 november hebben veroorzaakt in het Bossche stadion De Vliert. ,,Ik zeg liever niets over de precieze hoogte van het bedrag. Dat is iets tussen de clubs’’, zegt Paul van der Kraan, directeur van FC Den Bosch.

Volgens hem heeft een aantal supporters van FC Twente na de wedstrijd hekken en de betonnen bevestiging beschadigd. Dat is ook het geval met elektronische borden aan de rand van het veld. Volgens hem werd het terrein direct na de wedstrijd betreden door zo’n veertig supporters van FC Twente.

Boete

FC Den Bosch wil dat de supporters vanwege het betreden van het veld een boete opgelegd krijgen van 10.000 euro. ,,We hopen dat dit mogelijk is als de personalia bekend zijn van deze supporters. Het is nog niet duidelijk wanneer dat het geval is’’, aldus Van der Kraan.

Een woordvoerder van FC Twente zegt dat FC Den Bosch een ‘vooraankondiging‘ heeft gestuurd wat betreft de vergoeding. ,,Het bedrag verwachten we aan te treffen in een nog te ontvangen rekening’’, aldus de woordvoerder.

Hij weet alvast wat FC Twente wil doen met de rekening. ,,We gaan proberen om de kosten te verantwoorden op de verantwoordelijken. Daar loopt nog een onderzoek naar’’, aldus de woordvoerder.

Bewakingscamera's

Dankzij bewakingscamera’s is te zien hoe supporters het voor elkaar kregen om direct na de wedstrijd op het veld te komen. Voorzitter Van der Kraan zei onlangs in de krant dat het een koud kunstje is om via een gracht op het veld te komen. Ondanks de incidenten blijft dat zo. ,,,We nemen geen maatregelen om dat te voorkomen. We sluiten aan bij het beleid om zo publieksvriendelijke tribunes te hebben. Het stadion moet geen vesting zijn’’, aldus Van der Kraan woensdag.

