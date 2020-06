FC Den Bosch ziet geen reden om in te haken op demonstratie tegen racisme: ‘Dit is groter dan de club’

DEN BOSCH - Komende zaterdag is het de beurt aan Den Bosch om te demonstreren tegen racisme. De plaatselijke FC voelt niet de behoefte om daar op in te haken, ook al raakte de voetbalclub vorig jaar in opspraak vanwege racistische leuzen in het stadion. ,,Wij blijven de lijn doorzetten die we met elkaar hebben ingezet.’’

,,Wij zijn gewoon tegen élke vorm van racisme.’’ Algemeen directeur van FC Den Bosch Rob Almering kan het niet vaak genoeg benadrukken. ,,Dat hebben we vorig jaar duidelijk gemaakt en daarvoor ook al.’’

,,Datgene wat we doen om racisme te bestrijden, zullen we blijven doen in alle uitingen die wij gebruiken. Dan gaat het om onze informatiekanelen, maar het staat ook op de tenues en in het stadion.’’

De Black Lives Matter-demonstratie van zaterdag 13 juni in Den Bosch is voor de club dan ook geen aanleiding om haar standpunt nog eens extra voor het voetlicht te brengen. Almering: ,,Wij blijven gewoon de lijn doorzetten die we met elkaar hebben ingezet. Ik heb ook vanuit de supporters nog niks vernomen.’’

Een slechte beurt vorig jaar

De club en haar supporters maakten november vorig jaar een slechte beurt. En niet voor het eerst, want ook in 2013 kwam de club negatief in het nieuws met de racistische bejegening van de donkere AZ-spits Jozy Altidore.

Volledig scherm Tegenstanders van Zwarte Piet protesteerden tijdens de intocht van Sinterklaas november 2019 in Den Bosch. © Rob Engelaar Op de dag van de sinterklaasintocht, zondag 17 november, verschijnen er FC Den Bosch-supporters in de stad. Als tegenwicht voor het protest van de plaatselijke afdeling van Kick Out Zwarte Piet - KOZP Den Bosch kan het - delen ze onder luid gejuich pepernoten uit en houden een spandoek vast met daarop de tekst ‘M-side hartje Zwarte Piet’.

Datzelfde tekst duikt twee uur later op in stadion De Vliert waar de aftrap is van de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Dat duel wordt na 28 minuten stilgelegd omdat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira zich racistisch bejegend voelt door een deel van de aanhang van de thuisclub.

Met een gezicht vol woede en verdriet verlaat hij het veld en verklaart uitgemaakt te zijn voor onder meer kankerneger, kankeraap, katoenplukker. Uiteindelijk wordt de wedstrijd uitgespeeld en eindigt in een 3-3 gelijkspel.

‘Een paar klootzakken die vreselijke dingen roepen’

FC Den Bosch reageert in eerste instantie laconiek en gaat vervolgens diep door het stof. De Bossche supporters geven toe dat er ‘een paar klootzakken vreselijke dingen riepen’, maar ze zijn het er niet mee eens dat alle fans racisme wordt verweten.

Quote De demonstra­tie tegen racisme van zaterdag gaat verder dan de aanleiding die heeft plaatsge­von­den bij FC Den Bosch. Rob Almering, FC Den Bosch De gang van zaken bij deze wedstrijd is aanleiding voor een nationale discussie over racisme in het voetbal. Onder meer international Georginio Wijnaldum is niet te spreken over de aanvankelijke reactie van FC Den Bosch, dat door de KNVB wordt bestraft met twee duels die ze zonder een deel van de supporters moet spelen.

Samen met het kabinet komt de KNVB in februari met een aanvalsplan tegen racisme in het voetbal.