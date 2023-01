FC-supporters dromen vooraf nog hardop over stunt tegen Ajax: ‘Het zou toch moeten kunnen?’ Nee, toch niet

Mogelijk tijdelijke woningen in speeltuin­tjes Vught: ‘Dit kan toch niet waar zijn?’

VUGHT - Hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat speeltuintjes of delen ervan moeten sneuvelen voor tijdelijke woningen. Zijn er in Vught geen andere plekken te vinden? Dat vragen de bewoners van de Vughtse Hoeven zich af. Ze zijn onthutst en boos.

10 januari