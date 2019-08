Febo keert ‘zo goed als zeker’ terug op woonboulevard Den Bosch, brandstichter niet aangehouden

De politie is altijd uitgegaan van brandstichting in het pand. Voor de brand is echter nooit iemand aangehouden. ,,Het onderzoek loopt nog”, laat een politiewoordvoerder nu dan ook weten. ,,Maar er zijn op dit moment helaas geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wij gaan nog steeds uit van brandstichting.” Brandweerlieden roken direct na de brand benzinelucht in de buurt van de brandhaard tijdens het blussen. Beveiligers zagen verder enkele minuten voordat de brand uitbrak een scooter met twee personen erop wegrijden over de stoep langs de Balkweg.