Feest afgebroken in Villa Maasdonk: ‘Te veel gasten, ze dansten en hielden te weinig afstand’

Invaller Bolsius lichtpunt­je bij eerste thuisneder­laag FC Den Bosch: ‘Voelde meteen goed toen ik erin kwam’

13 oktober Een slordig kwartiertje meteen na rust kostte FC Den Bosch gisteravond de ongeslagen status in eigen huis in dit nog prille seizoen. Helmond Sport ging met de 1-2-winst lopen en dat was niet nodig. Invaller Don Bolsius zorgde in het laatste halfuur voor het meeste gevaar.