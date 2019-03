Feest met Halfvasten? Dit jaar is het stil in Den Bosch

Maar Halfvasten komt altijd al redelijk snel na carnaval, stelt Van de Laak. ,,En dit jaar valt het allemaal laat, dus zijn we eigenlijk zijn we al erg druk bezig met de voorbereidingen op Koningsdag. Dat is ook altijd een mooi feest in de Karrenstraat.”

Altijd op zondag

Vanwege slecht weer werd de carnavalsoptocht in 2016 verplaatst naar Halfvasten. Het grote feest op die dag beviel toen zo goed, dat men in de Karrenstraat probeert er een jaarlijks feest van te maken. In 2017 en 2018 gooiden de kroegen in de straat de deuren dan ook open, al werd het nooit meer zo druk als in dat eerste jaar. Of er volgend jaar wel weer een feest is met Halfvasten, laat Van de Laak nog even in het midden. ,,Daar moeten we het komende jaren weer met zijn allen over hebben.”