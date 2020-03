Feestelijke aftrap van programma rond Vuelta in Den Bosch, Breda en Utrecht voorlopig afgeblazen

,,We hopen dit alsnog op een later moment te kunnen organiseren. Dit hangt uiteraard af van de ontwikkelingen rond het virus.’’

Een circuit met bulten en kombochten

Volgens La Vuelta Holanda is er op dit moment is er nog geen sprake van aanpassingen in het programma voor de wielerkoers zelf. ,,Het is immers moeilijk in te schatten hoe de situatie in die periode zal zijn.’’