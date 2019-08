Feestelijke plaatsing molen Vinkel krijgt inktzwarte rouwrand door overlijden van Cor van de Ven

VINKEL - Wat een feestelijke dag voor Vinkel had moeten worden is overschaduwd door de dood van de bij velen bekende uitbater van Café Zaal den Driehoek, Cor van de Ven (74). Hij overleed toen hij op weg was naar de molen om het plaatsen van de houten achtkant op de belt bij te wonen.

Het is zaterdag al vroeg druk bij molen de Zwaan in Vinkel, alles wordt in gereedheid gebracht om de houten achtkant na bijna anderhalf jaar bouwen op de belt te hijsen. Het publiek is in grote getale toegestroomd en de kraan is druk met de voorbereiding. Muziek schalt uit de luidsprekers, er is iets te vieren.

Maar dan opeens wordt het stil. Op weg om de feestelijkheden bij de molen bij te wonen, krijgt de uitbater van Café Zaal den Driehoek in Vinkel, vlak bij de molen een hartstilstand. Toegesnelde EHBO en de aanwezige huisarts doen er samen met de gearriveerde ambulance alles aan om zijn leven te redden, maar dit mocht niet baten.

Markante persoonlijkheid

Van de Ven was in Vinkel een markante persoonlijkheid. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Ruim 40 jaar geleden nam hij met zijn vrouw het Vinkelse café over en bouwde er een feestzaal aan. En hoewel hij inmiddels een stapje terug had gedaan, was hij nog dagelijks in de zaak te vinden. In de volksmond ging iedereen nog steeds naar Corre, of d'n dikke.

Het overlijden van Cor van de Ven had grote impact op het aanwezige publiek bij de molen. De organisatie besloot het plaatsen van de achtkant door te laten gaan, maar de feestelijkheden om de plaatsing heen werden afgelast.