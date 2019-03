‘Feestvarken’ schenkt schilderij aan Vughts Museum

Kunstenaar Jacques Frenken nam het gezegde ‘wie jarig is, trakteert’ gisteren heel letterlijk. Hij schonk ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag een schilderij uit zijn oeuvre aan het Vughts Museum.



In de Doopkapel staat een Zwarte Madonna. Het beeld van moeder Maria met kind is door Frenken verzaagd en daarna weer geassembleerd. Het museum krijgt het kunstwerk in bruikleen.



“We hebben iets gemeenschappelijks”, aldus voorzitter Henk Smeets van het Vughts Museum. “Wij zorgen voor hergebruik van deze kerk. Jacques voor het hergebruik van allerlei beelden.”



Het museum beschikt sinds kort over een glas-in-lood raam van de veelzijdig kunstenaar. “Ons slaapkamerraam in de voormalige bungalow aan de Eikenheuveldreef in Vught vanaf 1960", aldus Michel Goldsteen uit Vlijmen. “Als we wakker werden en het zonlicht binnen viel, kleurde dit glas-in-lood onze dag. Er zijn kerken gesloopt zoals de kerk op de Vliedberg in Vlijmen. Glas-in-lood werk van Jacques door sloophamers vernietigd; respectloos.”