Feestzaal van Bossche studentenvereniging wordt aangepakt: ‘Er mag wel iets gebeuren’

Al sinds 1983 is de studentenvereniging de eigenaar van het pand aan de Wolvenhoek waar Gremio Unio Sociëteit ‘t Swijnshooft in heeft. Het gebouw heeft twee zalen: een boven en een beneden. ,,Boven is de zaal gewoon goed, maar beneden mag er wel iets gebeuren”, zegt voorzitter Bart van Duijn. ,,Het is daar nu een soort disco met weinig lichtinval. We willen meer gebruik maken van de ruimte en de sfeer van disco is niet meer wat we zoeken. Daar gaan we iets aan doen.”