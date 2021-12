Felle kritiek Den Bosch op plannen openbaar vervoer: ‘Vervoersarmoede in en door de provincie’

,,U gaat er aan voorbij dat de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer en hiervoor rijksgeld krijgt. De gemeenten krijgen hiervoor geen middelen. De gemeente Den Bosch heeft hiervoor geen budget beschikbaar.’’



Het college van B en W schrijft dat in een reactie op het provinciale ‘Ambitiedocument gedeelde mobiliteit’. In die plannen wordt op rij gezet hoe in de toekomst met deelvervoer moet worden omgegaan. In een tijd ook dat de provincie en vervoerders onder meer nieuwe rijtijden invoeren en buslijnen in kleine kernen opheffen of (veel) minder laten rijden. Vooral de minder dicht bebouwde gebieden en kleine kernen moeten het (in de toekomst) steeds meer zonder de bus doen, maar met deelvervoer of een haltetaxi.