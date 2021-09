Felyx heeft ook een hekel aan foutgeparkeerde scooters, gebruikers moeten foto maken na ritje

Wie een ritje maakt met de deelscooters van Felyx, kon tot voor kort gewoon de scooter parkeren in een servicegebied en weglopen. Of de scooter midden op de weg stond of in een berm werd gezet, maakte niet veel uit. Dit leidde tot overlast en klachten. Voortaan moeten gebruikers na hun ritje een foto maken van de geparkeerde scooter, zodat Felyx kan zien of het voertuig juist is geparkeerd.