Festival De Plek eersteklas etalage voor sport in de stad: ‘Dit is goed voor de cohesie in Maaspoort’

DEN BOSCH - Wat het Olympisch Festival was voor Den Haag zou Festival De Plek weleens voor Den Bosch kunnen worden. Sport, sport en nog eens sport en dat met een link naar het Bossche verenigingsleven. Voor wie wil bewegen? De keuze is reuze, om maar eens een oude reclameslogan te gebruiken. Niets te veel gezegd, want Festival De Plek is een aantrekkelijke etalage voor wat er qua activiteiten en op sportief gebied in de wijk en de stad te doen is.