Festival SMÈRRIG komt met alternatief: livestream om thuis te kunnen feesten

Minder bezoek door coronavi­rus, Den Bosch sluit twee transferia

17:04 DEN BOSCH - De transferia De Vliert en Pettelaarpark in Den Bosch zijn vanaf donderdag tijdelijk gesloten. Door het coronavirus is het aantal gebruikers flink afgenomen, aldus de gemeente. ,,Het is niet langer nodig om alle drie de transferia open te houden.’’ Ook de buslijnen70 en 80 naar beide transferia komen te vervallen.