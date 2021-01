Festivalorganisatoren willen Bossche toekomstvisie: ‘Is die er wel?’

KW1C kan pronken met Nederlands beste opleiding voor mo­de-ontwerpers

12:11 De Keuzegids mbo 2021 is uit. De (onafhankelijke) gids is een veelgebruikt instrument dat aspirant-studenten helpt bij hun studiekeuze. Wat opvalt is dat het Bossche KW1C er op meerdere fronten flink op los scoort. De opleiding Junior Stylist/Fashion & Design is zelfs verkozen tot ’s lands beste topopleiding op mbo-niveau.